Hagia Sophia: Heilige Weisheit ist weiblich

VERFASSER: ZILKA SPAHIĆ ŠILJAK /25.07.202 0

Zilka Spahic Siljak

Als ich die Überlegungen, Kommentare, Kritiken und Argumente für und gegen die Umwandlung der Hagia Sophia (türkisch: Ayasofya ) in eine Moschee las, fragte ich, was in diesem Akt heilig und weise sei. Der Name dieses monumentalen Gebäudes im griechischen Sofia , Σοφία, bedeutet Weisheit, aber keine normale Weisheit, sondern heilige Weisheit, göttliche Weisheit, dh die Kraft, die Wahrheit mit weisen Argumenten zu bestätigen, die wir intuitiv mit Gnosis erreicht haben.

Gnosis als tiefes Wissen über das Wesen der Dinge bezog sich in gnostischen Traditionen auf heiliges Wissen, Offenbarung und letztendlich auf die Seele der Welt in weiblicher Form. Obwohl der Gnostizismus mit dem frühen Christentum verbunden ist, ist er noch älter und, wie gnostische Gelehrte gerne sagen, viel mehr als Religion: Er ist eine Art zu leben und in der Welt zu sein.

Das Konzept der Sophia findet sich in den meisten östlichen religiösen Traditionen. Im Hinduismus ist es Shakti (Sanskrit: Personifizierung der weiblichen Weisheit), im Buddhismus ist es mitfühlender Bodhisattva , im Christentum ist es Mutter Maria ( Theotokos ), während zum Beispiel in der Jungschen Psychologie Sofia als die vereinigende Kraft der männlichen und weiblichen Archetypen ( Anima und Animus ) und das niedere Selbst mit dem höheren spirituellen Selbst ( Gnosis )definiert wird .

Ein wichtiges Merkmal von Sophia im Gnostizismus ist, dass sie das Paradoxon und die Idee erfassen kann, dass zwei verschiedene Ansichten wahr sein können.

Wie kann es klug sein, einen Finger auf das Auge eines anderen zu richten, von dem Sie sein Heiligtum weggenommen haben, um es in Ihr Heiligtum zu verwandeln?

Wie kann etwas heilig sein, wenn es als hak /Recht eines anderen erobert wird?

Wenn der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) in seinem Brief an die Mönche des Klosters der heiligen Katharina auf Sinai das Leben, die Ehre, das Eigentum und die Tempel der Christen garantierte, dann sollte dies für die Muslime ein Vorbild und eine Anweisung für alle Zeiten sein, denn so endet der Brief ::

„Und mit den Anhängern des Buches diskutiere auf die schönste Weise, nicht mit denen, die ungerecht sind, und sagt: “Wir glauben an das, was uns offenbart wird, und an das, was Ihnen offenbart wurde, und unser Gott und Ihr Gott sind eins, und Wir gehorchen ihm. ” (Quran, 29:46)… Niemand aus den Reihen der muslimischen Gemeinschaft bis zum Tag der Auferstehung und bis zum Ende des Lebens auf der Erde darf diese von Muhammad ibn Abdullah verfasste Charta allen christlichen Gemeinschaften ablehnen oder verletzen, sofern sie strikt erfüllt ist und angewendet wird. ” (zitiert in Rešid Hafizović, Muslime im Dialog mit anderen und mit sich selbst: welthistorische und hierohistorische Paradigmen, Sarajevo: El Kalem, 2002, 104).

Die prächtige Hagia Sophia, die Anfang des 6. Jahrhunderts von Kaiser Justinian erbaut und seit der Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1453 als Moschee genutzt wurde und von der derzeitigen türkischen Regierung im Jahr 2020 offiziell in den Moscheestatus zurückversetzt wurde, ist nicht das erste und einzige Gebäude. und Tempel, die ein solches Schicksal erlebten.

Durch die Eroberung bestimmter Gebiete haben Muslime und Christen den Zweck von Kirchen und Moscheen geändert, und es würde uns sehr weit wegführen , wenn wir nur die größten in Europa, Asien und Afrika auflisteten, aber das ist nicht die Absicht dieses Textes.

Argumente, die heutzutage unter Muslimen zu hören sind: Ja, sie (Christen) haben uns auch die Alhambra weggenommen und Moscheen auf dem Balkan abgerissen. So gibt es zum Beispiel nur eine in Belgrad, oder sie haben im letzten Krieg in Bosnien und Herzegowina Hunderte von Moscheen abgerissen kann keine Entschuldigung für eine Politik der Polarisierung, Isolation und Spaltung sein.

Wenn Sophia die heilige Weisheit, Kreativität, Intelligenz, Göttlichkeit, Inspiration und Seele der Welt ist, wie kann man dann verstehen, wie man die Hagia Sophia als weisen Akt in eine Moschee verwandelt?

Der Versuch, das Paradox zu verstehen, dass ein Gebäude mit dem symbolisch wichtigen Namen der Heiligen Weisheit (Hagia Sophia) von allen angeeignet und beansprucht : Ein Teil der Muslime nimmt es als ihr Vermächtnis wahr (vakuf Sultan Fatiha) und freuen sich über die Rückkehr ihres Statuses als Moschee. Auf der anderen Seite fühlen sich Christen provoziert, weil die Kirche, einmal von ihnen weggenommen wurde, jetzt wieder zu einer Moschee wird und dass Säkularisten diese Handlung aus dritter Hand als Angriff auf die Grundlagen der weltlichen Ordnung verstehen. Ich erinnerte mich daran, wie drei Frauen bei der Heiligen Weisheit anwesend waren.

Vor zehn Jahren traf ich drei Frauen, Führerinnen in ihren Religionsgemeinschaften, die zeigten, wie sich die Heilige Weisheit in der Praxis widerspiegelt.

Ich habe Rabbi Miriam Hamrell zum ersten Mal in Novi Sad getroffen, als sie bei einem Seminar in der Synagoge zu Gast war. Zusammen mit Professor Milan Vukomanović und Professor Zorica Kuburić aus Belgrad ging ich in die Synagoge, um eine Frau zu treffen, die Rabbinerin ist.

Ich wusste, dass es 1972, als Sally Priestand zum ersten Rabbiner geweiht wurde, eine solche Praxis in den reformierten jüdischen Gemeinden in Amerika gab, aber dies ist auch eine Gelegenheit für mich, eine von ihnen zu treffen. Danach hatte ich während meines Aufenthalts in Amerika die Gelegenheit, ihre Synagoge zu besuchen und auf weibliche Weise Zeugnis von der Heiligen Weisheit zu geben.

An einem Samstag in Santa Monica (Teil von Los Angeles) ging ich zum Sabbatgebet in der Ahavat Torah Synagoge unter der Leitung von Rabbi Miriam. Als ich saß und die Gebets- und Gesangsfähigkeiten ihres Kantors (ähnlich einem Muezzin in der islamischen Tradition) genoss, der ein professioneller Opernsänger war, klopfte mir jemand auf die Schulter und sagte Selam alaykum (Friede sei mit dir).

Angenehm überrascht sah ich eine muslimische Frau mit einem Hijab auf dem Kopf in einer Reihe hinter mir, die mir zuflüsterte: “Ich komme oft hierher, um dieses wunderbare Gebet zu genießen.”

Als das Gebet vorbei war, folgte ein Mittagessen, das von großen Töpfen Suppe und Eintopf auf ungarische Art dominiert wurde und das Rabbi Miriam fast jeden Samstag für ihre Mitglieder zubereitete. Sie erklärte mir, dass ihre Eltern während des Holocaust aus Ungarn ausgewiesen worden waren und dass sie von ihnen gelernt gelernt hatte, ungarische Gerichte zu kochen. Mit ihren Predigten und ihrem köstlichen Eintopf inspiriert und füttert Miriam ihre Mitglieder und Mitglieder der Synagoge. Wenn Herz und Seele voll sind, sollte auch der Bauch gefüttert werden, erklärt Miriam mit einem Lächeln.

Sie winkte mit der Hand und lud zwei Frauen ein, sich uns anzuschließen. Sie stellte mich Soraya Frysinger, der Leiterin der Naqshbandi Sufi-Gemeinde, und Janet Bregar, Pastorin Janet Bregar, mit folgenden Worten vor: “Meine liebe Zilka, diese beiden tapferen Frauen führen dieses Haus Gottes mit mir.”

Ich schaute erstaunt und mir war nichts klar.

Miriam erklärte weiter, dass ihre Gemeinde klein sei und dass sie kein Gebäude in Los Angeles alleine kaufen oder mieten könnten, weil Immobilien zu teuer seien. Deshalb stimmte sie einer muslimischen Frau und einer Christin zu, sich zusammenzuschließen und ein Gebäude zu mieten, das freitags als Moschee, samstags als Synagoge und sonntags als Kirche diente

Wenn wir uns ständig in einem Kreis von Gewalt, Aneignung und Herrschaft bewegen, werden wir niemals in der Lage sein, die Heilige Weisheit zu erreichen, und wir werden niemals in der Lage sein, unsere Erinnerungen und unsere Geschichte des Grolls zu bereinigen, weil sich immer jemand an einen Teil des Kreises der Gewalt erinnert

An anderen Wochentagen wird vereinbart, dass alle drei Gemeinden sie für verschiedene Bildungsprogramme verwenden.

Zu meiner Freude erklärte sie weiter, dass die Bühne und der Gebetsraum so umgestaltet werden, dass jede Gemeinde ihre eigene Szenografie und Begleitinhalte erstellt, die für jüdische, christliche und muslimische Riten erforderlich sind.

Ein Beispiel für kleine Religionsgemeinschaften, die sich aus wirtschaftlichen Gründen zusammengeschlossen und dann die Vorteile erkannt haben – Lernen über andere religiöse Traditionen, Eröffnung des Dialogs, gemeinsame pädagogische und humanitäre Maßnahmen und Pflege nachbarschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen in diesen Gemeinschaften.

Den drei Frauen gelang es, ein multireligiöses Modell der Synagoge-Kirche-Moschee zu schaffen, das eine spezifische Synergie der Einheit in der Vielfalt schafft. Sie können uns die heilige Weisheit der Gemeinschaft und des Dialogs lehren, und wenn wir bereit sind, unsere Herzen für andere zu öffnen, öffnen wir gleichzeitig die Türen des Kosmos für Gnade und Licht.

Dies wurde von drei Frauen getan, also frage ich mich, ob die heilige Weisheit auf weibliche Weise ein Vorbild für die Hagia Sophia sein kann und damit das obige Paradoxon lösen könnte: dass es freitags eine Moschee, samstags eine Synagoge, sonntags eine Kirche und unter der Woche ein Museum ist?

Obwohl ich nicht anfällig für Gender Essentialismus bin, denke ich immer noch, dass die Heilige Weisheit der Frauen eine Lösung für die Hagia Sophia sein könnte, aber auch für andere Gebäude, die Eroberer in verschiedenen Teilen der Welt zu Objekten ihrer Eitelkeit, Größe oder ihres Nationalstolzes gemacht haben, was alles charakteristisch für Götzendienst ist.