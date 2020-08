no images were found

Die Rolle der Frauen in der Friedensförderung von LALEH ASHRAFI

Frau Laleh Ashrafi, die einen Master-Abschluss in Internationalen Beziehungen mit den Schwerpunkten Korruptionsbekämpfung, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung erworben hat, arbeitet derzeit als WFWP-Praktikantin bei den UN-Organisationen UNODC, CTPTO in Wien.

Aiuf Grund ihres russisch-iranischen Hintergrundes erlebte Frau Ahrafi den acht Jahre dauernden Iran-Irak-Krieg persönlich. Vor diesem Hintergrund teilte sie einige ihrer Beobachtungen mit: Betroffen von den verheerenden Folgen von Kriegen und Konflikten waren Frauen in allen Bereichen der Friedensschaffung und -erhaltung aktiv. Inzwischen gibt es immer wieder Anzeichen dafür, dass die Beteiligung von Frauen an Friedensschaffenden Prozessen zu einem länger anhaltendem Frieden führt. Frauen haben auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf den Friedensprozess, in der Familie , Gemeinde, über die politische Ebene bis hin zur direkten Beteiligung in Konfliktgebieten, wo sie unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Aufgaben in der Friedenskonsolidierung innehaben.

Allen Frauen ist jedoch eine Rolle gemeinsam, der bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde: ihr Beitrag in ihren Familien und Gemeinschaften. Die Familie kann als erste und grundlegendste Gemeinschaft der Gesellschaft eine zentrale und präventive Rolle bei der Friedensförderung spielen. Frauen sind für den Aufbau starker Familien unerlässlich und spielen als Mütter eine überaus wichtige Rolle! Sie evaluieren zum Beispiel die Ausbildung ihrer Kinder, das Unterrichtsmaterial und die Sozialerziehung in den Schulen. Darüber hinaus können sie die sozialen Werte in der Gesellschaft beobachten, auch am Arbeitsplatz ihres Mannes. Diese Beobachtungsfähigkeit in Kombination mit der Kommunikationsfähigkeiten der Frauen in ihren Gemeinschaften, einschließlich ihrer Verwandten, Nachbarn und Arbeitskollegen, lässt sie Erfahrungen und “Familiengeschichten” sammeln die es ihr ermöglicht, Lücken in verschiedenen Bereichen zu schliessen.

Frieden beginnt zu Hause” klingt wahr. Mütter können verhindern, dass Ideologien, die auf Rassismus, Radikalismus und Extremismus basieren, Fuß fassen und so verhindern, dass in der nächsten Generation ernsthafte Konflikte entstehen. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, die Verbreitung falscher Ideologien zu verhindern und andere Frauen zu sensibilisieren. Auf diese Weise können sie als Vorbilder dienen, anderen Vertrauen vermitteln und das Bewusstsein für die einzigartige Führungsfähigkeit schärfen, die jeder Frau innewohnt. Angesichts der präventiven Rolle der Frauen bei der Friedenskonsolidierung müssen Politiker und Sozialwissenschaftler mehr in die Bildung und Stärkung von Frauen investieren. Solche Fähigkeiten wie Führungsqualitäten, die Macht, Veränderungen zu bewirken und Frieden in der Familie und in der Gemeinschaft zu schaffen, liegen in der Reichweite jeder Frau.

In diesem Zusammenhang nannte Frau Ashrafi ein inspirierendes Beispiel von Osttimor, das einen Anstieg der Zahl der Frauen im Parlament erlebt hat. Sie verknüpfte dies mit der Tatsache, dass viele Frauen ins Ausland gezogen seien, in Länder wie Australien. Diese Erfahrung habe ihnen neues Selbstvertrauen gegeben und ihnen eine andere Sichtweise auf die Rolle der Frau gegeben. Nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat ermutigten sie ihre Freundinnen und Kolleginnen, sich auf verschiedenen Ebenen aktiver zu engagieren.